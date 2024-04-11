Большинство поляков против участия в конфликте на Украине

Новое исследование Польского управления по статистике (CBOS) показывает, что 74,8% поляков выступают против участия армии Польши или любой другой страны НАТО в конфликте, и только 10,2% высказались за поддержку.
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