Актеру Алеку Болдуину вновь предъявили обвинения в убийстве оператора

Global Look Press/face to face/Instagram* (принадлежит Meta* - признана в РФ экстремистской организацией) Голливудскому актеру и продюсеру Алеку Болдуину вновь предъявили обвинения в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс на съемках фильма "Ржавчина", сообщили в агентстве Associated Press.