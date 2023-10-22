ЕС может продлить лимит цен на газ из-за ситуации на Ближнем Востоке

Евросоюз (ЕС) работает над возможностью продления чрезвычайного ограничения стоимости газа, который был введен в феврале, в связи с опасениями о том, что конфликт на Ближнем Востоке и диверсии на газопроводе могут в очередной раз привести в росту цен в зимний период.