Бюджет на два триллиона евро расколол Евросоюз

www.globallookpress.com/Wiktor Dabkowski Многолетний финансовый план вызвал раскол внутри ЕС, предложенный Еврокомиссией долгосрочный бюджет на два триллиона евро разделил страны на два лагеря.
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