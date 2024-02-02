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Закон, порядок, государство

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Ядерное извержение денег: эти 4 знака завалят стопки крупных купюр до 10 февраля

Ядерное извержение денег: эти 4 знака завалят стопки крупных купюр до 10 февраля

Согласно астрологическим предсказаниям, в начале февраля некоторые знаки зодиака могут столкнуться с финансовой удачей и возможностью заработать дополнительные средства.

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