Астраханцев приглашают на бесплатную экскурсию «Эхо Великой Победы»

Организаторы обещают путешествие в прошлое полное героизма, стойкости и памяти. В рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне астраханцев и гостей города приглашают на бесплатную экскурсию «Эхо Великой Победы».
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