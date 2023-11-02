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Toyota запускает продажи седана Crown нового поколения. Прием заказов стартует 13 ноября в Японии

Toyota запускает продажи седана Crown нового поколения. Прием заказов стартует 13 ноября в Японии

﻿﻿Toyota представляет новый седан Crown. Последняя из четырех моделей семейства выделяется среди остальных: большой седан построен не на платформе GA-K, а на GA-L с продольным расположением двигателя и задним приводом, идеологически наследующий классический Crown.

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