Военкор Коц ответил на угрозы Зеленского в адрес гражданской авиации: «Пора заземлять»

Александр Коц призвал не ждать удара по пассажирскому лайнеру.Военный корреспондент Александр Коц в своём Telegram-канале жёстко раскритиковал заявления Владимира Зеленского, касающиеся безопасности международного гражданского авиасообщения в воздушном пространстве России.
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Слова правильные, а вот как мы будем действовать при выполнении мусьё Зеленским своих угроз? А ведь этот персонаж свои угрозы начнет выполнять уже сегодня! Точнее даже не он их начнет исполнять, а эти самые "простые украинцы", которые с остервенением контратакуют наши войска на ЛБС, которые против ТЦК, но воюют весьма исправно, которые до сих пор поддерживают и Зеленского и Буданова* и прочих террористов и преступников, которые с факелами и портретами Бендеры* и Шухевича* маршируют в перерывах между нашими обстрелами. Гасить необходимо не только мусьё Зеленского и не столько его, сколько все это гнилое жовто-блокитное укропитекское поголовье. В свое время Хрущев не дал вычистить это дерьмище, вот сейчас расхлебываем. По этому исходить необходимо из того, что на этой УкРуине нормальных, не жовто-блакитных людей очень немного, в большинстве своем там не люди, укропитеки. А к нелюдям жалости и гуманизма быть не должно.