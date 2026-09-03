Путин подчеркнул важность укрепления ресурсной базы России для развития высокотехнологичных отраслей

Укрепление ресурсной базы как приоритет Президент России Владимир Путин отметил необходимость укрепления ресурсной базы страны для создания высокотехнологичных отраслей будущего.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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