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Путин подчеркнул важность укрепления ресурсной базы России для развития высокотехнологичных отраслей

Укрепление ресурсной базы как приоритет Президент России Владимир Путин отметил необходимость укрепления ресурсной базы страны для создания высокотехнологичных отраслей будущего.

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