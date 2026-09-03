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Ущерб от экономических преступлений в России вырос вдвое до 328 млрд рублей

Ущерб от экономических преступлений в России вырос вдвое до 328 млрд рублей

При этом уровень возмещения ущерба резко снизился — с почти 40% в прошлом году до 8% в этом. Гуцан отметил, что необходимо оценить влияние сокращения контрольно-надзорной деятельности на эти показатели.

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