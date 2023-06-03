ЭНЕРГИЯ ДНЯ 3 июня 2023 года

Энергия дня третьего числа шестого месяца две тысячи двадцать третьего года. Код 974 =Бессмертное солнечное тело рождается из Энергий Cолнца, из Энергий СОЛНЦА за Cолнцем = Будь строг к самому себе и неустанно работай над исправлением своих собственных недочётов =Вдохновение - это тонкий ручеёк Света, проистекающий из Знания Беспредельного и Вечного =Все войны происходили потому, что ум воюющих был отравлен властью и желаниями =Всё зависит от самих людей; внешние обстоятельства вытекают из внутреннего Мира человека = Всё, чем является человек, - следствие его мудрости, а всё, чем он станет, - следствие его причин = Главное - постараться, чтобы Душа получила возможность жить в Вечности уже сейчас= Даже когда ваше доверие приводит к тому, что другие вас обманывают, это лучше, чем не доверять= Единичность, Множественность (различение), Целостность - это три уровня самосознания = Жизненный успех и реализация во всех сферах возможны только на быстрой скорости =Здоровый и умиротворённый ум способствует хорошему физическому здоровью = Из неприятностей нужно извлекать урок - так Жизнь пытается нас чему-то научить = Корень твоего несчастья в том, что тебе кажется, что ты знаешь, как всё должно быть…=Мечтать — это великое качество, ибо оно наполняет сердце лучшими мощными огнями= Мост сердца каждого ученика обязательно коснётся другим концом и сердца Учителя = Мы не сможем получить то, чего нам не хватает, пока упорно цепляемся за то, что имеем= Оптимизм - это универсальный платок, которым можно утереть нос любой проблеме! Основным маховиком, раскручивающим Энергию намерения, являются действия = Остановить агрессивное и воинствующее течение, как отслуживший опыт на планете Земля = Откровение — это показатель чувств, оно очень быстро отсеивает ненужных нам людей=Приняв человека в свой дом, помни, что не он тебе послан для помощи - ты ему дан для защиты =Самое сложное в Жизни - ценить всё, что вы имеете и при этом не привязываться ни к чему = Сейчас просто наполнять себя Светом – недостаточно.