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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сошников о Гордоне: «Это умный тренер, с опытом. Думаю, он будет адаптироваться и менять что-то по ходу матчей. В одно и то же «Трактор» играть не будет»

Форвард « Трактора »  Никита Сошников  после матча против «Локомотива» (1:5) рассказал, чем его заинтересовала модель игры тренера Скотта Гордона .

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