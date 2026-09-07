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Царьград

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Воронков: предсеансовые показы завершатся в ближайшие месяцы

Воронков: предсеансовые показы завершатся в ближайшие месяцы

В России в ближайшие два-три месяца могут прекратить предсеансовые показы. Об этом заявил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков, комментируя критику нелицензированных показов, озвученную советником президента Еленой Ямпольской в августе.

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