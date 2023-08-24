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«Интер» Месси вышел в финал Открытого кубка США. «Майами» ушел с 0:2, сравняв на 97-й, и выиграл по пенальти

«Интер» Месси вышел в финал Открытого кубка США. «Майами» ушел с 0:2, сравняв на 97-й, и выиграл по пенальти

«Интер Майами» взял верх над «Цинциннати» (3:3, по пенальти – 5:4). Месси отыграл матч в полном объеме и стал автором двух голевых передач, ими воспользовался форвард Леонардо Кампана, сделавший дубль.

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