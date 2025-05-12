Доктор едет: российских водителей научат уважать скорую помощь

Госдума рассмотрит поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях, предусматривающие ужесточение ответственности за непредоставление преимущества на дороге автомобилям скорой помощи с включенными спецсигналами.
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