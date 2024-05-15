Иркутский детский ансамбль «Фиеста» получил Гран-при на фестивале в Москве

Детский хореографический коллектив “Фиеста” из Иркутска стал настоящим триумфатором Международного конкурса хореографического искусства DANCE CONTINENT в Москве, покорив жюри и зрителей своим талантом и зажигательной энергией, сообщили в областном правительстве.
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