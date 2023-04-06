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Слуцкий назвал умершего год назад Жириновского личностью исторического масштаба, учителем и пророком

Слуцкий назвал умершего год назад Жириновского личностью исторического масштаба, учителем и пророком

Депутат российской Государственной Думы Леонид Слуцкий назвал политического деятеля Владимира Жириновского, который скончался год назад, личностью исторического масштаба, учителем и пророком.

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