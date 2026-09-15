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Твой континент

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Пенсионерка из Красноуфимска получит 300 тыс. рублей от «Почты России» за падение в колодец

Красноуфимская прокуратура проверила обращение пенсионерки 1939 года рождения. 19 мая 2026 года около 9 утра она провалилась в открытый водопроводный колодец возле почтового отделения.

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