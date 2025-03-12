В Иркутске состоится заседание КС МАСС по вопросам здравоохранения

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и советник Минздрава РФ Карина Москаленко обсудили вопросы комплексной медицинской реабилитации, включая подготовку к заседанию координационного совета МАСС в Иркутске в 2025 году.
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