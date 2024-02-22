В преддверии 23 февраля 2024 года в регионах России готовятся массовые рейды ГИБДД. В ближайшие праздничные и выходные дни в большинстве регионов России пройдут рейды ГИБДД по массовой проверке водителей на дорогах.
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