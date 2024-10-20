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Логистический комплекс для щебня и песка построят в Барнауле рядом со Старым мостом

Логистический комплекс для щебня и песка построят в Барнауле рядом со Старым мостом

Правда, с переправы склад будет трудно увидеть Проект логистического центра на Понтонном мосту в Барнауле Логистический центр для хранения щебня и песка планируют построить в прибрежной зоне Барнаула по адресу улица Понтонный мост, 90е, по заказу компании ООО "Грузовой терминал Обь".

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