Логистический комплекс для щебня и песка построят в Барнауле рядом со Старым мостом

Правда, с переправы склад будет трудно увидеть Проект логистического центра на Понтонном мосту в Барнауле Логистический центр для хранения щебня и песка планируют построить в прибрежной зоне Барнаула по адресу улица Понтонный мост, 90е, по заказу компании ООО "Грузовой терминал Обь".