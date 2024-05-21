Диетолог Разаренова объяснила, почему не стоит злоупотреблять клубникой

При наличии аллергической реакции на ягоду следует избегать ее употребления Диетолог Александра Разаренова в интервью радио Sputnik рассказала, чем полезна клубника и почему употреблять ее можно лишь в умеренном количестве.
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