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В подполье раскрыли, какой исход ждет Зеленского в будущем

В подполье раскрыли, какой исход ждет Зеленского в будущем

РИА Новости: в подполье сообщили о возможной ликвидации Зеленского в будущем Президент Украины Владимир Зеленский может быть ликвидирован, так как слишком много знает и много что сделал, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник в пророссийском подполье.

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