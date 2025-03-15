РИА Новости: в подполье сообщили о возможной ликвидации Зеленского в будущем Президент Украины Владимир Зеленский может быть ликвидирован, так как слишком много знает и много что сделал, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник в пророссийском подполье.