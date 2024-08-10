Siemens отчитался о 50%-ном росте квартальной прибыли на фоне спроса на ПО и искусственный интеллект

Немецкий промышленный гигант Siemens отчитался о значительном росте квартальной прибыли, который обусловлен высоким спросом на производственное программное обеспечение, а также бумом в сфере искусственного интеллекта и модернизацией электросетей клиентами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии