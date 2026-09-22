"Всё, поезд уехал": Мигранты занимают районы внутри России. И процесс может стать необратимым

Мигранты занимают районы внутри России. И этот процесс может стать необратимым - так уже произошло в Европе.
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