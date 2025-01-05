Эксперт рассказал, как можно заместить Европе транзит газа через Украину

Украинский транзит газа может быть частично замещен увеличением поставок через Турцию и Болгарию по двум направлениям: по «Балканскому потоку» и по Трансбалканскому газопроводу, сказал РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
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