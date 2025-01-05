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Картина дня. Финансы

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Эксперт рассказал, как можно заместить Европе транзит газа через Украину

Эксперт рассказал, как можно заместить Европе транзит газа через Украину

Украинский транзит газа может быть частично замещен увеличением поставок через Турцию и Болгарию по двум направлениям: по «Балканскому потоку» и по Трансбалканскому газопроводу, сказал РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

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