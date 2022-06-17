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Джейсон Тейтум совершил 100 потерь в плей-офф-2022. Это первый случай в истории НБА

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум во время шестого матча финальной серии с «Голден Стэйт» (90:103, 2-4) добрался до отметки 100 потерь в плей-офф-2022.

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