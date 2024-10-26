Сверхновая в форме одуванчика и звезда-зомби

В 1181 году вблизи созвездия Кассиопеи в течение шести месяцев сияла новая звезда, а затем исчезла. Данное событие, зафиксированное китайскими и японскими наблюдателями почти тысячелетие назад, озадачивало астрономов на протяжении столетий.