Сверхновая в форме одуванчика и звезда-зомби

В 1181 году вблизи созвездия Кассиопеи в течение шести месяцев сияла новая звезда, а затем исчезла. Данное событие, зафиксированное китайскими и японскими наблюдателями почти тысячелетие назад, озадачивало астрономов на протяжении столетий.
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