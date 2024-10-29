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Закон и Порядок

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  • Наталия
    В России родители, желающие дать детям не только общее,но и православное образование могут выбрать православные ги...В Рязанской облас...
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Выходите из доллара — и войны прекратятся!

Выходите из доллара — и войны прекратятся!

Владимир Путин на саммите БРИКС: «Мы, стремясь к сотрудничеству, всё-таки должны понимать, что чем дольше мы будем жить и работать по чужим правилам и на чужих платформах, тем дольше продлится этот переход к новой и более справедливой и экономической, и финансовой системе, и может это сопровождаться и большими потрясениями, в том числе теми, которые мы наблюдаем, в частности на Ближнем Востоке».

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