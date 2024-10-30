Росприроднадзор обнаружил источник загрязнения в Выборгском заливе

Росприроднадзор раскрыл тайну загрязнения Выборгского залива. После многочисленных экспертиз специалисты установили причину проблемы - загрязненная вода со странным химическим запахом и пеной попала в залив через заболоченный участок.
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