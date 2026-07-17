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SPLETNIK

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Данила Козловский вернулся на сцену МДТ после "отмены"

Данила Козловский вернулся на сцену МДТ после "отмены"

41-летний актёр Данила Козловский снова играет в театре после "отмены". В июле 2026 года в Малом драматическом театре — Театре Европы состоятся сразу три спектакля с участием актёра.

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