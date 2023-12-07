Оливейра намерен провести реванш с Махачевым до Рамадана

Диего Лима, тренер бразильского бойца UFC Чарльза Оливейры, обозначил сроки проведения следующего поединка своего подопечного, заявив, что Ислам Махачев по-прежнему остаётся главным соперником для Оливейры.
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