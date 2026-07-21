Роналду лайком отреагировал на видео с теорией заговора о связи ФИФА и Аргентины

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поставил лайк под публикацией в соцсетях с отрывком телешоу, где были выдвинуты обвинения в адрес Международной федерации футбола (ФИФА) в коррупционной связи с Аргентиной.
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