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Газета.ру

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Роналду лайком отреагировал на видео с теорией заговора о связи ФИФА и Аргентины

Роналду лайком отреагировал на видео с теорией заговора о связи ФИФА и Аргентины

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поставил лайк под публикацией в соцсетях с отрывком телешоу, где были выдвинуты обвинения в адрес Международной федерации футбола (ФИФА) в коррупционной связи с Аргентиной.

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