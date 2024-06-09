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Травматолог Эфендиев перечислил препятствующие укреплению костей продукты

Травматолог Эфендиев перечислил препятствующие укреплению костей продукты

Сахар и дрожжевой хлеб препятствуют укреплению костей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на врача травматолога-ортопеда Видновской клинической больницы минздрава Московской области Рустама Эфендиева.

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