Травматолог Эфендиев перечислил препятствующие укреплению костей продукты

Сахар и дрожжевой хлеб препятствуют укреплению костей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на врача травматолога-ортопеда Видновской клинической больницы минздрава Московской области Рустама Эфендиева.
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