PNAS: гребневики способны произвольно возвращать организм к молодому состоянию

Норвежские ученые из Бергенского университета обнаружили у гребневика Mnemiopsis leidyi, более известного как морской грецкий орех, исключительную способность управлять старением своего организма и обращать его вспять.
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