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Татар-информ

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Минувшей ночью над Россией уничтожено 311 вражеских БПЛА

Минувшей ночью над Россией уничтожено 311 вражеских БПЛА

Прошедшей ночью над регионами России уничтожено 311 вражеских БПЛА. Об этом сообщает Миноброны РФ. «В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 311 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Смоленской, Тамбовской, Калужской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Ростовской, Волгоградской областей, Пермского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей», – говорится в сообщении.

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