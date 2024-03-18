Уролог назвал признаки, предшествующие импотенции

Одним из главных является снижение интереса к половой активности Врач-андролог, врач-уролог Центра репродуктивного здоровья "СМ-Клиника" Батор Гончиков рассказал о признаках, указывающих на развитие импотенции.
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