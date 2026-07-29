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Царьград

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Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропорту Перми

Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропорту Перми

Росавиация сообщила, что аэропорт Большое Савино в Перми возобновил работу в обычном режиме. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты после временных мер безопасности, введенных ранее для обеспечения безопасных полетов.

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