Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропорту Перми

Росавиация сообщила, что аэропорт Большое Савино в Перми возобновил работу в обычном режиме. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты после временных мер безопасности, введенных ранее для обеспечения безопасных полетов.
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