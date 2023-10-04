Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не смог посетить мероприятия G-20 из-за передоза. Всё, что вам нужно знать о западных политиках

Вы думаете, я утрирую или преувеличиваю? Вот вообще нисколечко! И рассказано об этом было в прямом эфире индийским дипломатом Дипако Вохра.
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