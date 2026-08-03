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Аргументы и Факты

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Дан ответ за Геленджик, базы ВСУ жгут дотла: главная новость СВО 3 августа

Дан ответ за Геленджик, базы ВСУ жгут дотла: главная новость СВО 3 августа

Российский ответ на атаку беспилотников по пляжу в Архипо-Осиповке в Геленджике Краснодаркого края заключается не в единичной акции возмездия, а в планомерном ежедневном уничтожении военной и энергетической инфраструктуры ВСУ.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Людей на пляже жаль... Отдохнули-искупались, называется...🥲
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1 м.
ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Это всё равно как порть ребёнка после того как он разбил горшок. Хоть запори, а горшок не появится!
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1 м.