Киркоров оценил семейную комедию

В Москве прошла премьера фильма «Семейный переполох». Первыми зрителями закрытого показа стали. Вольфганг Черни, Евгения Юстус, Савелий Кудряшов, Филипп Киркоров, Ева Смирнова и Полина Айнутдинова предоставлено пресс-службой кинокомпании «Централ партнершип» В Москве прошла премьера фильма «Семейный переполох».
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