Краснов: миру будут представлены все доказательства зверств неонацистов

Собранные российскими прокурорами материалы о преступлениях украинских неонацистов в дальнейшем будут представлены мировой общественности, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов в интервью журналисту Павлу Зарубину.
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