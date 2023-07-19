Новости - только актуальное

32 623 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ПавелЗзаварзин
    Гнусные гомосеки...«Может им планы в...
  • Леонид Руси
    Людоеды запада пекутся о бедных жителях африки? ))) Это те самые, которые истребляют миллионами... народы Азии, Африк...Эрдоган нарвался....
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Ну что вы так к бедному Эрику? Вот два самолета послали пожары тушить и заодно слезы утеретьЭрдоган нарвался....

Ордер на арест Лукашенко

Ордер на арест Лукашенко

Комитет Европарламента по иностранным делам одобрил отчет с призывом к МУС выдать ордер на арест президента Беларуси Александра Лукашенко, следует из релиза на сайте ЕП.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Liudmila Kosteley
А почему не арестовали педофилов, которые насиловали и пытали детей в интернатах Европы? А там и особы королевских кровей были (насильники). Сколько трупов детей нашли в подвалах?!
Ответить
15 час.
Юрий Рязанов
Остается инициаторов приговорить к расстрелу !
Ответить
14 час.
Сергей Лепехов
Не обращайте на этот паноптикум внимания. Собака лает - ветер относит, караван идёт...
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх