Комитет Европарламента по иностранным делам одобрил отчет с призывом к МУС выдать ордер на арест президента Беларуси Александра Лукашенко, следует из релиза на сайте ЕП.
Ордер на арест Лукашенко
Комментарии
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Liudmila Kosteley
А почему не арестовали педофилов, которые насиловали и пытали детей в интернатах Европы? А там и особы королевских кровей были (насильники). Сколько трупов детей нашли в подвалах?!
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15 час.
Юрий Рязанов
Остается инициаторов приговорить к расстрелу !
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14 час.
Сергей Лепехов
Не обращайте на этот паноптикум внимания. Собака лает - ветер относит, караван идёт...
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7 час.
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