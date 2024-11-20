Память Халхин-Гола жива в Приангарье

Депутат Госдумы РФ Сергей Тен 18 ноября выразил благодарность мэру Иркутска Руслану Болотову за оказание содействия в организации и проведении VI Международной молодежной экспедиции «Память сильнее времени», посвященной 85-летию Победы советско-монгольских войск над японскими захватчиками в районе реки Халхин-Гол.
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