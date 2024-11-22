Токаев поручил усилить безопасность в Казахстане из-за эскалации на Украине

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев потребовал в срочном порядке усилить меры безопасности на основных военных и гражданских объектах страны из-за эскалации конфликта на Украине, сообщил его пресс-секретарь Берик Уали в Facebook*.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии