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Токаев поручил усилить безопасность в Казахстане из-за эскалации на Украине

Токаев поручил усилить безопасность в Казахстане из-за эскалации на Украине

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев потребовал в срочном порядке усилить меры безопасности на основных военных и гражданских объектах страны из-за эскалации конфликта на Украине, сообщил его пресс-секретарь Берик Уали в Facebook*.

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