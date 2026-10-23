Ижевск. Удмуртия. В Ижевске торжественно открыли памятник воину на Аллее Героев на улице Короткова. Мероприятие прошло 22 октября — в День белых журавлей, праздник памяти солдат, погибших на полях сражений.
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