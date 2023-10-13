Зампред Совбеза РФ указал на двойные стандарты Запада на примере ситуации в Израиле

Похоже, что до начала наземной операции в ЦАХАЛ в секторе Газа осталось совсем немного времени. Сегодня стало известно, что израильские власти дали мирным палестинцам, проживающим к северу от населенного пункта Вади Газа, сутки на то, чтобы те эвакуировались в южную часть сектора.