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Новости Тамбова

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МегаФон начинает продажи новых моделей телефонов под собственной торговой маркой

МегаФон начинает продажи новых моделей телефонов под собственной торговой маркой

МегаФон расширяет линейку кнопочных телефонов под собственным брендом Fontel до семи моделей. В 2024 году компания рассчитывает увеличить свою долю продаж в сегменте кнопочных аппаратов до 35% в розничных сетях российских телеком-операторов.

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