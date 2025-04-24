Расчеты FPV-дронов уничтожили бронированную технику и пикапы ВСУ в зоне СВО

Расчеты FPV-дронов соединения специального назначения группировки войск «Центр» уничтожили бронированную технику и пикапы, используемые боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ), на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО).
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