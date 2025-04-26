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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Апрельдә кайбер россиялеләр берьюлы ике пенсия алачак

Апрельдә кайбер пенсионерлар берьюлы ике түләү алачак. Бу хакта Прайм агентлыгына «Югары икътисад мәктәбе» илкүләм тикшеренү университетының хокук факультеты деканы, профессор Вадим Виноградов сөйләде, дип хәбәр итә РИА Новости.

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